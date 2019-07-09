Son Dakika Haberleri: Otobüsün çarptığı Rus turist öldü
Son Dakika Güncel Haber

Otobüsün çarptığı Rus turist öldü

5 dakika önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçerken tur otobüsünün çarpmasıyla ağır yaralanan Rus turist Sergei Demchenko (37), hastaneye kaldırılamadan öldü.

Otobüsün çarptığı Rus turist öldü, System.String[]
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçerken tur otobüsünün çarpmasıyla ağır yaralanan Rus turist Sergei Demchenko (37), hastaneye kaldırılamadan öldü.
Kaza, saat 05.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Murat Y.'nin kullandığı 51 AAP 822 plakalı tur otobüsü, yolun karşısına geçmek isteyen Rus Sergei Demchenko'ya çarptı. Yola savrulan Demchenko ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Rus turistin yaşamını yitirdiğini belirledi. Demchenko'nun cesedi incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otobüs şoförü Murat Y. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:46 Kaynak: DHA
Antalya, Alanya, turist, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FETÖ'den tutuklanan İstihbarat Daire eski Başkanı Sabri Uzun tahliye edildi Çılgın Sedat lakaplı şarkıcı Sedat Kapurtu, trafik kazası geçirdi İstanbul'un göbeğinde, Çinli kadının boğazını kesip evini ateşe verdiler Genç kıza ormanda işkence yapan sanıkların savunması "pes" dedirtti: Sadece dövdük

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 13:52:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otobüsün çarptığı Rus turist öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]