Otobüsün çarptığı temizlik işçisi öldü
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ORDU'nun Ünye ilçesinde çöp temizliği yaparken yolcu otobüsünün çarptığı belediye işçisi Seyfi Öztürk (50), yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:10 Kaynak: DHA
ORDU'nun Ünye ilçesinde çöp temizliği yaparken yolcu otobüsünün çarptığı belediye işçisi Seyfi Öztürk (50), yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde Karadeniz Sahil Yolu, Ünye ilçesi Keş Mahallesi Kavaklar mevkisinde meydana geldi. M.M.T. yönetimindeki yolcu otobüsü, çöp temizliği yapan Ünye Belediyesi işçisi Seyfi Öztürk'e çarptı. Öztürk, ağır yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
İçerisinde yolcu bulunmayan otobüsün sürücüsü gözaltına alınırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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