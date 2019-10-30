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Son Dakika Güncel Otobüsün çarptığı yaya yaralandı

Otobüsün çarptığı yaya yaralandı

1 saat önce

Karabük'te, yolcu otobüsünün çarptığı yaya yaralandı.

Karabük'te, yolcu otobüsünün çarptığı yaya yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ş.A. yönetimindeki 78 SC 657 plakalı özel halk otobüsü, Zonguldak Caddesi'nde yolun kenarında yürüyen Alp Benlioğlu'na (16) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otobüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere, polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, kaza anında otobüste bulunan bir yolcu, sürücünün ani fren yapmasıyla düşerek hafif yaralandı. Yolcu, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bu arada kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, yolda yürüyen yayaya otobüsün çarpması ve yayanın yere düşmesi yer alıyor.

Otobüsün çarptığı yaya yaralandı

Zonguldak, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 08:19 Kaynak: AA
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