Son Dakika Haberleri: Otobüsün çarptığı yaya yaralandı
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Otobüsün çarptığı yaya yaralandı

7 dakika önce

Karabük'te, halk otobüsünün çarptığı yaya ile araç içindeki bir yolcu yaralandı.

Karabük'te, halk otobüsünün çarptığı yaya ile araç içindeki bir yolcu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, F.Y. yönetimindeki 78 AC 440 plakalı özel halk otobüsü, Kurtuluş Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Melih Yılmaz'a (18) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan kaza anında otobüste bulunan ve sürücünün ani fren yapmasıyla düşerek yaralanan Aysel Aydoğan (34) da sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Otobüsün çarptığı yaya yaralandı

Atatürk Bulvarı, Melih Yılmaz, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:48 Kaynak: AA
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