Otobüsün kadına çarpma anı kameralarda - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otobüsün kadına çarpma anı kameralarda - Son Dakika

Otobüsün kadına çarpma anı kameralarda

6 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yolcu taşımacılığı yapan otobüsün çarptığı Emel Aşık (53) yaralandı.

Otobüsün kadına çarpma anı kameralarda, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yolcu taşımacılığı yapan otobüsün çarptığı Emel Aşık (53) yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, öğle saatlerinde Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerindeki Doğu Garajı girişinde meydana geldi. Kurşunlu Mahallesi'nde yolcu taşımacılığı yapan Baki A. yönetimindeki 16 KFC 75 plakalı otobüs, garaja giriş yaptığı sırada Emel Aşık'a (53) çarptı. Yaralanan Aşık, ihbarla gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek, tedavi altına alındı.Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise, bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Orhaniye, Ankara, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, yaralılar var (1)
Otobüs, talihsiz kadını altına alıyordu! Kaza anı kamerada Son Dakika: Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 19:43:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Otobüsün kadına çarpma anı kameralarda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]