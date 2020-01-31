Otobüsün kadına çarpma anı kameralarda - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kırsal mahalleler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüsün çarptığı Emel Aşık (53) yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde İnegöl ilçesinde Orhaniye Mahallesi, Ankara Caddesi üzerindeki Doğu Garajı girişinde meydana geldi. Kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde yolcu taşıyan sürücü Baki A. yönetimindeki 16 KFC 75 plakalı otobüs, Doğu Garajı'na giriş yaptığı sırada aniden önüne çıkan Emel Aşık'a (53) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı. Yaralı kadın kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulansındaki sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Yaşanan kaza anı ise, bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.