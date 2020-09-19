Otobüsün kalorifer sisteminden 104 kilo 600 gram eroin çıktı - Son Dakika

KOCAELİ'de, polisin durdurup arama yaptığı otobüste kalorifer tesisatının altına konulan, paketler halinde 104 kilo 600 gram eroin ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TEM Otoyolu'nda takibe aldığı otobüsü durdurdu. Otobüs arama için Emniyet Müdürlüğü'nün otoparkına çekildi. Otobüste narkotik köpeği ile arama yapıldı. Narkotik köpeğinin kalorifer tesisatının bulunduğu yere tepki vermesi üzerine yolcu koltuklarının altında bulunan kalorifer sistemi söküldü. 201 paket halinde 104 kilo 600 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.