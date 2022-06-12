OTOBÜSÜN MOTOR KISMINDA KAÇAK YOLCU - Son Dakika
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OTOBÜSÜN MOTOR KISMINDA KAÇAK YOLCU

12.06.2022 15:45
OTOBÜSÜN MOTOR KISMINDA KAÇAK YOLCU

FATİH'te, Cezayir uyruklu bir kişi Makedonya'ya giden tur otobüsünün motor kısmına saklanarak Makedonya'ya kaçmak istedi.

FATİH'te, Cezayir uyruklu bir kişi Makedonya'ya giden tur otobüsünün motor kısmına saklanarak Makedonya'ya kaçmak istedi. Polis ve itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu Cezayir uyruklu kişiyi ikna ederek saklandığı yerden çıkardı.

Olay, saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, üzerinde kimliği olmayan Cezayir uyruklu bir kişi Fatih Laleli'den Makedonya'ya giden tur otobüsünün motor kısmına girdi. Kendisini girdiği yerde iple bağlayarak Makedonya'ya kaçak yollarla gitmek istedi. Otobüsün hareket etmesiyle şanzıman kısmının ısınması sonucu Cezayir uyruklu kişinin vücudunda yaralar oluşunca acıdan çığlık atmaya başladı. Çığlık sesleri üzerine otobüs içerisindeki kişiler şoförü uyardı ve şoför de durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri Cezayir uyruklu kişiyi girdiği yerden çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Polis ve itfaiye ekipleri kaçak yolcuyu çıkardı. Cezayir uyruklu kişi sağlık kontrolünün yapılması için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görüntü dökümü: ------------Otobüsten detaylarPolis ve itfaiyenin çalışmasıCezayirlinin girdiği yerden çıkarılmasıAmbulansla hastaneye sevki

Olay yerinden detaylar


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Makedonya, Cezayir, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OTOBÜSÜN MOTOR KISMINDA KAÇAK YOLCU - Son Dakika

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