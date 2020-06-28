Otobüsün motoru alev aldı, itfaiye yangını büyümeden söndürdü - Son Dakika

Otobüsün motoru alev aldı, itfaiye yangını büyümeden söndürdü

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsünün motoru tutuşurken, yolcular tahliye edildi.

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsünün motoru tutuşurken, yolcular tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerini müdahalesi ile aracı sarmadan söndürüldü.

Olay akşam saatlerinde TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Erzurum'a giden Kamil Yeşilyurt yönetimindeki 34 EG 0973 plakalı yolcu otobüsünün motoru alev aldı. Şoför durumu fark edince otobüsü yolun kenarına çekerek içeride bulunan 20 yolcunun tahliye edilmesini sağladı. Haber verilmesi üzerine Düzce ve Sakarya Hendek'ten gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ve Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otobüsten inen 20 yolcu ve 3 personele maske dağıttı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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TEM Otoyolu, Gümüşova, İtfaiye, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 23:32 Kaynak: DHA

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