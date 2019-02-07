Son Dakika Haberleri: Otobüsün Üzerinden Düşen İşçi Yaralandı

Otobüsün Üzerinden Düşen İşçi Yaralandı

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otobüs üretimi yapılan fabrikada meydana gelen kazada işçi M.O. (40) yaralandı.

Otobüsün Üzerinden Düşen İşçi Yaralandı, System.String[]
BURSA'nın  İnegöl ilçesinde, otobüs üretimi yapılan  fabrikada meydana gelen kazada işçi M.O. (40) yaralandı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde otobüs üretimi yapılan fabrikada çalışan M.O., kontrol için otobüsün üzerine çıktı. Otobüs üzerinde çalışan işçi, dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 ekibinin yaptığı ilk müdühalenin ardından yaralı M.O., ambulansla Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Yaralı işçinin yanında gelen firmanın yetkilisi Ü.Ş., acil servis önünde görev yapan basın mensuplarına tepki gösterdi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:19 Kaynak: DHA

İnegöl, Bursa, İşçi, Güncel
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