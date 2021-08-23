Otodan hırsızlık şüphelisi, kapısı koçbaşıyla kırılan evde yakalandı - Son Dakika

BURSA'da, araçlardan hırsızlık yaptığı tespit edilen Kamil K. (40), koçbaşıyla kapısı kırılan evinde yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) ekipleri, ilçede, oto hırsızlığı olaylarının artması sonucu, soruşturma başlattı. Hırsızlığın gerçekleştiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 12 ayrı araçta meydana gelen hırsızlığı, daha önce de benzer suçlardan kaydı olan Kamil K.'nin yaptığını belirledi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, Kamil K.'nin, Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi'nde kaldığını tespit etti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen polis, açılmaması için arkasına konulan eşyalarla desteklenen kapıyı, koçbaşıyla kırarak eve girdi. Kamil K.'yi yakalayan ekipler, araçlardan çalınan bazı malzemelere de el koydu. Hakkında 6 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan ve yaptığı hırsızlık olayları, güvenlik kamerası tarafından da görüntülenen Kamil K., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.