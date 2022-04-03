OTODAN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ ŞİŞLİ'DEKİ DENETİMDE YAKALANDI - Son Dakika

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OTOMOBİLDEN cep telefonu çalan şüpheli,

Şişli'de yapılan asayiş denetiminde yakalandı.

Şişli'de asayiş denetimi yapan polis durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Yapılan kontrollerde H.B'nin 3 Şubat günü kargo aracından telefon ve kişisel eşyaların çalınması olayına karıştığı tespit edildi. Güvenlik kamera görüntülerinden kesin tespiti yapılan H.B, "Otodan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheli H.B adli makamlarca serbest bırakıldı.