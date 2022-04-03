OTODAN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ ŞİŞLİ'DEKİ DENETİMDE YAKALANDI - Son Dakika
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OTODAN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ ŞİŞLİ'DEKİ DENETİMDE YAKALANDI

03.04.2022 13:07

OTOMOBİLDEN cep telefonu çalan şüpheli,Şişli'de yapılan asayiş denetiminde yakalandı.

OTOMOBİLDEN cep telefonu çalan şüpheli,

Şişli'de yapılan asayiş denetiminde yakalandı.

Şişli'de asayiş denetimi yapan polis durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Yapılan kontrollerde H.B'nin 3 Şubat günü kargo aracından telefon ve kişisel eşyaların çalınması olayına karıştığı tespit edildi. Güvenlik kamera görüntülerinden kesin tespiti yapılan H.B, "Otodan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheli H.B adli makamlarca serbest bırakıldı.

OTODAN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ ŞİŞLİ'DEKİ DENETİMDE YAKALANDI
OTODAN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ ŞİŞLİ'DEKİ DENETİMDE YAKALANDI
OTODAN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ ŞİŞLİ'DEKİ DENETİMDE YAKALANDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OTODAN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ ŞİŞLİ'DEKİ DENETİMDE YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: OTODAN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ ŞİŞLİ'DEKİ DENETİMDE YAKALANDI - Son Dakika
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