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Otogar cinayetinin zanlısı tutuklandı

6 saat önce

Eskişehir'de yolcularla arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen bir başka firmanın görevlisini bıçaklayarak öldüren otobüs firması görevlisi tutuklandı.

Otogar cinayetinin zanlısı tutuklandı, System.String[]

Eskişehir'de yolcularla arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen bir başka firmanın görevlisini bıçaklayarak öldüren otobüs firması görevlisi tutuklandı.


Dün gece Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelen üniversite öğrencileri Özgür D. (20) ve Yılmaz A. (20) ile otobüs firmasının görevlisi Ahmet Ö. (29) arasında "sistem üzerinden bilet parasının iade edilmesi" meselesi yüzünden tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Ö., üzerinde taşıdığı bıçağı Özgür D. ile Yılmaz A.'ya savurdu. Bu sırada kavgayı ayırmak isteyen bir başka otobüs firması görevlisi Vahit Ayrım (64) göğsünden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Yaralı şahıs, kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Ahmet Ö. ise, sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 07:45 Kaynak: İHA
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