Son Dakika Haberleri: Otogar'da bayram hareketliliği
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Otogar'da bayram hareketliliği

1 saat önce

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Ramazan Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine giden yolcular nedeniyle yoğunluk oluştu.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Ramazan Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine giden yolcular nedeniyle yoğunluk oluştu.
Otogar'da bayram hareketliliği
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:52 Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Güncel
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