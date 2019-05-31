Otogar'da bayram hareketliliği
1 saat önce
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Ramazan Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine giden yolcular nedeniyle yoğunluk oluştu.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:52 Kaynak: AA
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Ramazan Bayramı
tatili nedeniyle memleketlerine giden yolcular nedeniyle yoğunluk oluştu.
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