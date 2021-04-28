Son dakika gündem: Otogar'da patlayıcının ele geçirildiği operasyon DHA kamerasına yansıdı - Son Dakika

Son dakika gündem: Otogar'da patlayıcının ele geçirildiği operasyon DHA kamerasına yansıdı
28.04.2021 21:58
Bir son dakika haberine göre İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir aracın altına yerleştirilmiş halde 5 kilogram patlayıcı ele geçirildiğini açıkladı.
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu
, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir aracın altına yerleştirilmiş halde 5 kilogram patlayıcı ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Soylu'nun açıkladığı operasyonun görüntüleri saniye saniye DHA
kamerasınca görüntülendi. Operasyon anı ayrıca güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına da yansıdı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir televizyon kanalının canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı önledi. PKK mensupları İstanbul'a 5 kilogram patlayıcı getirdi. Polisimizin otogarda dikkatli takibi sonucu, istihbaratımızın keskin hafızası sonucu, bir aracın altına yerleştirilen 5 kilogram patlayıcıyı tespit ettiler. Bunları yerleştirenleri de yakaladılar. Patlayıcıyı da etkisiz hale getirdiler. Otogarda patlamak üzere yakalandı." dedi.
OPERASYON ANI KAMERADA
Bakan Soylu'nun açıkladığı operasyonun görüntüleri saniye saniye DHA kamerasınca görüntülendi. Operasyon anı ayrıca güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülere, operasyonda yaşanan hareketlilik yansıdı.
- İstanbul
Son Dakika Sergen Yalçın'dan Gökhan Töre'ye: Atacaksın demiştim sana! ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan S-400 krizini körükleyecek sözler: ABD, Türkiye'yi doğrudan uyardı Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Liselerde ikinci dönemde tek sınav olacak Tam kapanmada bankalar çalışacak mı? Bankalar Birliği kriterleri belirledi Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 341 kişi vefat etti, 40 bin 444 yeni vaka tespit edildi RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza Koronavirüsü atlattı ama hastalık peşini bırakmadı! Genç doktorun ölümü üzüntüye boğdu Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi