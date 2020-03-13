Otogar'da tatil yoğunluğu devam ediyor - Son Dakika

Otogar'da tatil yoğunluğu devam ediyor

İSTANBUL - Okulların tatil edilmesinin ardından öğrenciler otobüs firmalarında yoğunluk oluşturdu. Yoğun nedeniyle öğrenciler bilet bulmakta zorlanırken, firmalar ek seferler koydu.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, okulların tatil edildiğini açıklamasının ardından dün itibariyle seyahat firmalarında hareketlilik başlamıştı. Yoğunluk bugünde 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda devam etti. Birçok öğrenci kararın açıklanmasının ardından ailelerinin yanına dönmek için bilet almaya başladı. Çok sayıda öğrenci otogarı da yoğunluk oluşturdu. Gelen taleplerin fazla olması nedeniyle seyahat firmaların internet sitelerinde yavaşlamalar meydana gelirken, öğrenciler bilet bulmakta güçlük çekti. Otobüs firmaları seferleri aksamadan devam ettirmek için ek seferler koydu. Biletlerini alan öğrenciler memleketlerine gitmek için yola çıktı.

"Yoğunluğun büyük kısmını öğrenciler oluşturuyor"

Firma yetkililerinden Ahmet Esen gelen taleplere cevap vermek için büyük çaba gösterdiklerini ifade ederek, "Dün akşamdan bu yana gelen açıklamanın ardından büyük bir yoğunluk yaşıyoruz. Normal seferlerimiz dolu ek seferler konuldu. Doluluk yüzde 70,80 gibi ama bu her geçen gün artıyor. Yoğunluk yüzde 80,90 öğrenci bu sadece İstanbul için geçerli değil öğrencilerin yoğun olduğu her şehirde yoğunluğu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Doğru bir karar"

Edirne'den memleketi İzmit'e dönen Sedef Yıldırım ise kararın yerinde olduğunu belirterek " Öğrenci olarak sevindik bu karara ama çok kalabalık olduğunu düşünüyorum. Ben Edirne'den geliyorum buraya inanılmaz bir sıra vardı virüs varsa da daha çok yayılabileceğini düşünüyorum. İnsanlar şehir dışına çıkmasalardı daha etkili bir tatil olabilirdi" dedi.

Öğrencilerden Sezgin Doğan ise, "Üç haftalık tatil bir açıdan iyi bir açıdan kötü oldu sınavlara 4 gün kala tatil verilmesi hoş olmadı sınavlarımıza çalıştık ama virüsün ilerlemesi açısından iyi" şeklinde konuştu.