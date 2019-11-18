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Otogar görevlisini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Eskişehir'de, bir otobüs firması görevlisi ile yolcular arasında yaşanan kavgayı ayırmak isteyen bir başka firmanın görevlisi Vahit Ayrım'ın göğsüne vurduğu bıçak darbesiyle öldüren zanlı Ahmet Ö. adliyeye sevk edildi.

Otogar görevlisini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi, System.String[]

Eskişehir'de, bir otobüs firması görevlisi ile yolcular arasında yaşanan kavgayı ayırmak isteyen bir başka firmanın görevlisi Vahit Ayrım'ın göğsüne vurduğu bıçak darbesiyle öldüren zanlı Ahmet Ö. adliyeye sevk edildi.


Alınan bilgiye göre, Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminaline gelen üniversite öğrencileri Özgür D. (20) ve Yılmaz A. (20) ile otobüs firmasının görevlisi Ahmet Ö. (29) arasında "Sistem üzerinden bilet parasının iade edilmesi" meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Ö., üzerinde taşıdığı bıçağı Özgür D. ile Yılmaz A.'ya savurdu. Bu sırada kavgayı ayırmak isteyen bir başka otobüs firması görevlisi Vahit Ayrım (64) göğsünden aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.


Ağır yaralanan Ayrım, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Vahit Ayrım, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Şüpheli Ahmet Ö. ise, olayda kullandığı bıçakla birlikte otogar polisi tarafından yakalanıp gözaltına alınmıştı.


Öte yandan zanlı, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:17 Kaynak: İHA
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