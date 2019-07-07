Son Dakika Haberleri: Otogar ile Malatya Caddesi arası yenilendi
Son Dakika Güncel Haber

Otogar ile Malatya Caddesi arası yenilendi

5 dakika önce

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yeni otogar ile Malatya Caddesi arasında bulunan yol tamamen yenilenerek, trafiğe açıldı.

Otogar ile Malatya Caddesi arası yenilendi, System.String[]
Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yeni otogar ile Malatya Caddesi arasında bulunan yol tamamen yenilenerek, trafiğe açıldı.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Siteler Mahallesi'nde bulunan yeni otogar civarındaki yoldaki yenileme çalışmaları tamamlandı.

Yeni otogar ile Malatya Caddesini birbirine bağlayan ve daha önce dar ve bakımsız olan yolda gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, "Kısa süre önce asfaltlama çalışmaları gerçekleştirilen yeni otogarın batısındaki yolun çizgileri çizildi ve yön tabelaları monte edildi. Tamamen hazır hale gelen bu yol sürücülerimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Yolun yeni haliyle Atatürk Bulvarı ile Malatya Caddesi arasındaki bağlantı sorununu ortadan kaldırdığını söyleyen sürücüler ise yetkililere teşekkür etti. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 01:04 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



SETA'nın medya raporuna bir tepki de HDP'den: Gazetecileri hedef göstermek suçtur Kandil'de ilk defa üst düzey bir PKK'lı etkisiz hale getirildi AK Partili Ağrı Balediyesi'de yeni uygulama: Dini ve resmi nikah birlikte kıyıldı Ehliyet ve kimliğini değiştirmeyenler dikkat! Zaman daralıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 13:10:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otogar ile Malatya Caddesi arası yenilendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]