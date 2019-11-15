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Otogar inşaatında yangın

6 saat önce

Otogar inşaatında yangınTEKİRDAĞ - Çorlu'da yapımı süren yeni otogar inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı.

Otogar inşaatında yangın

TEKİRDAĞ - Çorlu'da yapımı süren yeni otogar inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Çorlu- Çerkezköy yolu üzerinde yaptırılan Yeni Çorlu Otogarı inşaat alanında bulunan ve işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine gelmesi ile kontrol altına alındı. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangın sonucunda 3 adet konteyner kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Otogar inşaatında yangın

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 07:44 Kaynak: İHA
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