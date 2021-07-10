Son dakika: YERDE HAREKETSİZ OLARAK BULUNDU, ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ - Son Dakika

KÜTAHYA şehirlerarası otogarda yerde hareketsiz olarak bulunduktan sonra öldüğü tespit edilen Süleyman Erdal Kara'nın (49), 2 taksi sürücüsü tarafından bırakıldığı ortaya çıktı. Polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyip şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kütahya Belediyesi Şehirlerarası otogarda, sabah 04.30 sıralarında kaldırımda hareketsiz yatan biri olduğunu görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen ekipler, Süleyman Erdal Kara (49) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında otogar ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde 2 taksi sürücüsünün Kara'yı getirip kaldırıma bıraktığı görüldü. Şüphelilerin bulunması için başlatılan soruşturma sürerken, Kara'nın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlemesi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.