Son Dakika Haberleri: Otogar otoparkları İSPARK'a devredildi - detaylar - İSTANBUL
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Otogar otoparkları İSPARK'a devredildi - detaylar - İSTANBUL

18 dakika önce

Çalışmalardan görüntüler Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba'nın açıklaması Otogar otoparkları İSPARK'a devredildi Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, otogara gelerek park alanlarının devir işlemlerini başlattı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), devraldığı 15 Temmuz...

Çalışmalardan görüntüler
Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba'nın açıklaması Otogar otoparkları İSPARK'a devredildi
Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, otogara gelerek park alanlarının devir işlemlerini başlattı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), devraldığı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki otopark alanlarının işletmesini İSPARK'a verdi.
Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba otogara gelerek, otogarın park alanlarının tahliye kararını Avrasya Terminal İşletmeleri AŞ ile Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği yetkililerine ileterek devir işlemlerini başlattı.
Devir işlemlerinin ardından İBB ekipleri, otogarın kontrol noktalarındaki gişeleri, bariyerleri ve diğer ekipmanları sökerek, otopark alanlarının işletmesini devralan İSPARK'ın ekipmanlarını yerleştirmeye başladı.
Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye ve dernek yetkililerin burada bulunduğunu belirterek, yeni uygulamanın ülkeye ve İstanbul'a hayırlı olmasını diledi.
Canbaba, otobüs işletmelerinin çalışmalarına devam ettiğini aktararak, kendilerinden sadece otopark alanlarının tesliminin istendiğini anlattı.
Bu arada, polis ekipleri devir teslim sırasında otogarda güvenlik önlemi aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Osman Aslan, Bayrampaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:33 Kaynak: AA
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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın otoparkı İSPARK'a devredildi
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