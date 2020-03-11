Otogar ve toplu ulaşım araçlarında dezenfekte çalışması yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otogar ve toplu ulaşım araçlarında dezenfekte çalışması yapıldı - Son Dakika

Otogar ve toplu ulaşım araçlarında dezenfekte çalışması yapıldı

6 saat önce

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında otogarda yaptığı dezenfeksiyon çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında otogarda yaptığı dezenfeksiyon çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, otogardaki virüs önlemlerinin üst düzeye çıkarıldığı bildirildi.

Otogarda temizlenmeyen yer bırakılmadığı ve otobüs içlerinde her türlü salgın hastalık riskini en aza indirmek amacıyla çalışma yürütüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yolcu hareketliliğinin yoğun olarak yaşandığı Menteşe Otogarı başta olmak üzere tüm ilçe otogarlarında ve toplu taşıma araçlarında, kamu binalarında, hallerin dezenfekte ve sterilizasyon çalışmaları artırıldı. Sefer sonunda yapılan temizlik çalışmalarında otobüslerdeki yolcu tutmaçları, koltuklar, havalandırma kapakları, cam ve metal yüzeyler, uygun ürünlerle rutin olarak dezenfekte ediliyor. Vatandaşlarımızın sağlığı için gerekli tedbir ve önlemleri artırarak uygulamaya devam edeceğiz."

Otogar ve toplu ulaşım araçlarında dezenfekte çalışması yapıldı

Menteşe, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:08 Kaynak: AA
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