Otogar virüs sebebiyle boş kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otogar virüs sebebiyle boş kaldı - Son Dakika

Otogar virüs sebebiyle boş kaldı

6 saat önce

Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde korona virüsü nedeniyle seferler neredeyse yüzde 80 oranında düşerken, otobüsler ise yolcu olmaması sebebiyle boş gidiyor.

Otogar virüs sebebiyle boş kaldı, System.String[]

Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde korona virüsü nedeniyle seferler neredeyse yüzde 80 oranında düşerken, otobüsler ise yolcu olmaması sebebiyle boş gidiyor.


Dünyayı saran ve Türkiye'yi de yakından etkileyen Korona virüsün etkileri, otobüs firmalarında da görülmye başladı. Korona virüse tedbir kapsamında evlerinden çıkmayan vatandaşların yolculuk yapları da zorunlu olan durumların haricinde tavsiye edilmiyor. Yeni açıklanan genelgeye göre ise otobüslerin yüzde 50 doluluk oranında gitmesi ve daha fazla yolcu alınmaması gerekiyor. Otobüs firmeları ise uygulamayı doğru bulurken, zaten otobüslerin çok as kişiyle hareket ettiğini belirtti. Korona virüsten önce 116 seferi olan bir otobüs firması, şu an ise günde sadece 16 sefer yapıyor. Bir an önce Korona virüsten kurtulmak isteyen firmalar, çok fazla zarar ettiklerini ifade etti. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:27 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi
"Evde kal" çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı 7 milyon TL'lik malikanesini satan Güzide Mertcan, yeni evini ilk kez gösterdi Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi
Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı         
16:40
Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı         
16:27
Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak         
16:21
Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım         
16:16
Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu         
16:13
Mustafa Cengiz: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı Mustafa Cengiz: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı         
16:08
Fenerbahçe'de bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandı Fenerbahçe'de bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandı         
16:06
7 milyon TL'lik malikanesini satan Güzide Mertcan, yeni evini ilk kez gösterdi 7 milyon TL'lik malikanesini satan Güzide Mertcan, yeni evini ilk kez gösterdi         
16:05
Mustafa Cengiz: Fatih Terim'le görüştüm, sağlığı yerinde Mustafa Cengiz: Fatih Terim'le görüştüm, sağlığı yerinde         
15:50
Son dakika: Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı Son dakika: Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı         
15:49
Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi         
15:42
İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak         
15:35
Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi         
15:27
Fenerbahçe'de futbolcular, teknik ekip ve personel koronavirüs testi yaptırmak için Samandıra'ya gitti Fenerbahçe'de futbolcular, teknik ekip ve personel koronavirüs testi yaptırmak için Samandıra'ya gitti         
15:16
Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti         
15:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 16:51:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Otogar virüs sebebiyle boş kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]