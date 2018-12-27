Otogar Yolunda Tır Devrildi
1 saat önce
Otogar yolunda tır devrildiİSTANBUL - TEM Otoyolu otogar bağlantı yolunda tır devrildi.
Otogar yolunda tır devrildi
İSTANBUL - TEM Otoyolu otogar bağlantı yolunda tır devrildi. Tır sürücüsü araç içinde sıkışırken trafik kilitlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:17 Kaynak: İHA
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