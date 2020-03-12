Otogara öğrenci akını - Son Dakika
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Otogara öğrenci akını

6 saat önce

Yurt genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edildiğinin açıklamasının ardından Denizli'de Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) öğrencileri otogara akın etti.

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Yurt genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edildiğinin açıklamasının ardından Denizli'de Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) öğrencileri otogara akın etti. Memleketlerine dönmek için bilet sırası bekleyen öğrenciler terminalde yoğunluğa neden oldu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, koronavirüs salgını nedeniyle tedbir amaçlı üniversitelerin 3 hafta tatil edildiğini açıklamasının ardından Pamukkale Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler memleketlerine dönmek için otogarın yolunu tuttu. Tatili evlerinde geçirmek isteyen öğrenciler, terminalde yoğunluğa yol açtı. Acentelerin önünde uzun bilet kuyrukları oluştu. Bazı firmalar yoğunluk nedeniyle ek seferler açtı.

PAÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinden Zafer Arslan İstanbul'a gidebilmek için bilet kuyruğuna girdiğini belirterek, "Ani bir kararla okullar tatil edildi. O yüzden burada bir yoğunluk var. Öğrenciler bilet alabilmek için sıradalar. Bilet bulabilirsem alacağım, bulamazsam büyük bir ihtimalle burada tatilimi geçireceğim" dedi.

Bir seyahat acentesi sorumlusu Osman Özçelik, gece seferlerine yoğun ilgi yaşandığını ifade ederek, "Saat 20.00'den bu yana bir yoğunluk var. Talep oldukça fazla. İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa'ya aşırı talep var. Yarın firmamız ek seferler çıkaracak. Kimseyi mağdur etmeden evlerine göndermek istiyoruz" diye konuştu.


Pamukkale Üniversitesi, İbrahim Kalın, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:50 Kaynak: DHA
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