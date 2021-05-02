Son dakika haberleri! Bombalı saldırı hazırlığındaki şüpheliler sağlık kontrollünden geçirildi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bombalı saldırı hazırlığındaki şüpheliler sağlık kontrollünden geçirildi
02.05.2021 11:59
Son dakika 3. sayfa haberi... Bombalı saldırı hazırlığındaki şüpheliler sağlık kontrollünden geçirildi 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda 5 kilo patlayıcı ile yakalanan 3 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi.
Bombalı saldırı hazırlığındaki şüpheliler sağlık kontrollünden geçirildi
İSTANBUL - 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda 5 kilo patlayıcı ile yakalanan 3 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen teröristler adliyeye sevk edildi.
21 günlük kısıtlama öncesi İstanbul'u kana bulamak isteyen ve polis ekiplerini başarılı operasyonuyla yakalanan 3 şüpheli emniyette biten işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne götürüldü. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrollünden geçirilen teröristler adliyeye sevk edildi.
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