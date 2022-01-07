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Otogarda ayakkabının tabanından uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Otogarda ayakkabının tabanından uyuşturucu çıktı

07.01.2022 13:05
Otogarda ayakkabının tabanından uyuşturucu çıktı

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yapılan kontrollerde ayakkabının tabanına gizlenmiş uyuşturucu bulundu.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yapılan kontrollerde ayakkabının tabanına gizlenmiş uyuşturucu bulundu.

Polis ekipleri, Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetimleri sırasında dün 23.00 sıralarında durumundan şüphelenilen bir kişiyi durdurdu. Polis, şüphelinin elinde bulunan poşeti kontrol ettiğinde bir çift ayakkabı olduğu farketti.

Ayakkabıları inceleyen ekipler, ayakkabıların tabanlarına gizlenmiş 70 gram "metanfetamin" adı verilen uyuşturucu madde buldu. Şüpheli M.T. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin sorgusunda ayakkabıları kargoyla il dışına göndereceğini ifade ettiği öğrenildi. M.T'nin polis merkezindeki işlemlerinin ardından, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli makamlara sevk edildiği kaydedildi. Ayakkabı tabanına gizlenen uyuşturucu maddenin polis tarafından bulunma anı ise kameraya yansıdı.

Otogarda ayakkabının tabanından uyuşturucu çıktı
Otogarda ayakkabının tabanından uyuşturucu çıktı
Otogarda ayakkabının tabanından uyuşturucu çıktı
Otogarda ayakkabının tabanından uyuşturucu çıktı
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Bayrampaşa, Uyuşturucu, 15 Temmuz, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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