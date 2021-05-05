Otogarda bahar temizliği - Son Dakika

Bilecik Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin dış cephe camları yıkanarak bahar temizliği yapıldı.

Terminalin iç bölümlerinde günlük yapılan temizlik çalışmalarına ilave olarak dış cephede düzenli aralıklarla yıkanarak temizleniyor. Tam kapanma sürecinde de otogarlarda vatandaş yoğunluğunun azalmasını fırsat bilen ekipler, baştan aşağı bahar temizliği yaptı. Otogar yazıhane sahipleri yapılan temizlikten memnun kalırken, onlarda kendi üzerine düşen bölümlerinin temizliklerini yaptılar. - BİLECİK