OTOGARDA BAKLAVA ARASINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI - Son Dakika

İstanbul DHA
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir yolcunun Kastamonu'ya göndermek istediği baklavanın içinden esrar çıktı.
Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda polis, bir kişinin hareketlerinden şüphelenerek takibe aldı.
Bir otobüs firmasının emanet bölümüne girip çıkan 21 yaşındaki H.T.'nin bıraktığı poşet içindeki baklava incelemeye alındı. Yapılan incelemede baklama dilimlerinin arasına gizlenmiş 15,50 gram kubar esrar ele geçirdi. Yakalanan şüpheli Otogar Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 11:20 - Kaynak: DHA
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