Son Dakika Haberleri: Otogarda bayram denetimleri
Son Dakika Güncel Haber

Otogarda bayram denetimleri

2 saat önce

Ramazan Bayramı tatili öncesinde yoğunlaşan şehirlerarası otobüs seferleri nedeniyle trafik polisleri otogarda denetimlerde bulundu.

Otogarda bayram denetimleri, System.String[]
Ramazan Bayramı tatili öncesinde yoğunlaşan şehirlerarası otobüs seferleri nedeniyle trafik polisleri otogarda denetimlerde bulundu.
Van Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Van Otogarı çıkışında şehirlerarası otobüsleri durdurarak, hem yolculara hem de sürücülere emniyet kemeri uyarısında bulundu.
Ekipler, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.
Birçok otobüs firmasının bayram tatili nedeniyle sefer sayısını artırdığı otogarda, otobüs sürücüleri de denetimlerden memnuniyetini dile getirdi.
Bu arada Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen toplantıda da Van'da yolcu taşımacılığı yapan firma yetkilileriyle alınacak tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:07 Kaynak: AA
Van, Ramazan Bayramı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Akar, Yeni Askerlik Sisteminin Ne Zaman Yasalaşacağını Açıkladı Sigortacılardan aracıyla bayram tatiline çıkacaklara uyarı: Poliçelerinizi kontrol edin Son Dakika! Abdullah Şevki hakkında soruşturma başlatıldı İstanbul'da 69 yılın Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 19:32:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otogarda bayram denetimleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]