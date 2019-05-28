Otogarda bayram denetimleri
2 saat önce
Ramazan Bayramı tatili öncesinde yoğunlaşan şehirlerarası otobüs seferleri nedeniyle trafik polisleri otogarda denetimlerde bulundu.
Ramazan Bayramı
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:07 Kaynak: AA
tatili öncesinde yoğunlaşan şehirlerarası otobüs seferleri nedeniyle trafik polisleri otogarda denetimlerde bulundu. Van Emniyet Müdürlüğü
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Van Otogarı çıkışında şehirlerarası otobüsleri durdurarak, hem yolculara hem de sürücülere emniyet kemeri uyarısında bulundu.
Ekipler, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.
Birçok otobüs firmasının bayram tatili nedeniyle sefer sayısını artırdığı otogarda, otobüs sürücüleri de denetimlerden memnuniyetini dile getirdi.
Bu arada Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen toplantıda da Van'da yolcu taşımacılığı yapan firma yetkilileriyle alınacak tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
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