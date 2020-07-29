OTOGARDA BAYRAM HAREKETLİLİĞİ BAŞLADI - Son Dakika

Kurban Bayramı'nı farklı şehirlerde geçirecekler valizleriyle 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na geliyor.

Geçen yıllara göre yoğunluğun daha az olduğu otogarda, kala akşam saatlerinde hareketlilik yaşanmaya başladı.

Haber: Semih ÇALIŞKAN - Kamera: Harun UYANIK/ İSTANBUL, (DHA) - KURBAN Bayramı öncesi İstanbul'dan farklı şehirlere gitmek isteyenler, 15 Temmuz Demokrasi Otogarına geliyor. Otogarda geçen yıllardaki aşırı yoğunluğun olmadığı görülürken, bayram tatili öncesi akşam saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte hareketlilik yaşanmaya başladı. Bazı vatandaşlar biletlerini haftalar öncesinden aldıklarını belirtirken bazıları otogarda bulunan yazıhanelerden bilet bulmaya çalıştı. Bazı firmalar otobüse binmeden önce yolcuların ateşini ölçtü. Otobüsler koronavirüs tedbirleri kapsamında yüzde 50 kapasiteyle yolcu taşıyor.

"BİLETİMİZİ ÜÇ HAFTA ÖNCE İNTERNETTEN ALDIK"

Bayram tatili için memleketi Zonguldak'a giden Esra Akçelebi, "Bayram tatili için Zonguldak'a gidiyorum. İki hafta Zonguldak'ta kalacağız. En son geçen sene gitmiştik. Biletimizi üç hafta önce internetten aldık. O nedenle pek fazla zorlanmadık" diye konuştu.

"7 AYDAN BERİ GİDEMİYORUM"

Nuray Özgün ise, " Lüleburgaz'a gidiyorum. 7 aydan beri gidemiyorum. Bayramda nasip oldu. Bir aksilik çıkmazsa gidiyorum. 15-20 gün sonra döneceğim" ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 50 KURALI VAR"

Otobüs şoförü Bariş Canikli de, " Mersin'e gidiyoruz. Yoğunluk başladı. Tatiller de başladı. Sağ salim vatandaşlarımızı götürmeye çalışıyoruz. Geçen yıllara nazaran düşük. Koltuklarımızda, araçlarımızda yüzde 50 kuralı var. Sosyal mesafeli araçlarla seyahat ediyoruz. Virüs nedeniyle her şeyde düşüş olduğu gibi bizim işlerimizde de düşüş oldu. Sevenleri birbirine kavuşturmak için yollardayız" ifadelerini kullandı.