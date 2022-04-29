OTOGARDA BAYRAM ÖNCESİ OTOBÜSLERE DENETİM - Son Dakika
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OTOGARDA BAYRAM ÖNCESİ OTOBÜSLERE DENETİM

29.04.2022 15:14

İSTANBUL'da Ramazan Bayramı öncesi, trafik polisi ekipleri, şehirlerarası otobüslere yönelik denetim gerçekleştirdi.

İSTANBUL'da Ramazan Bayramı öncesi, trafik polisi ekipleri, şehirlerarası otobüslere yönelik denetim gerçekleştirdi. Otobüslerin evrakları, lastik diş kalınlıkları, takometreleri kontrol edilirken yolculara da emniyet kemeri ile ilgili broşürler dağıtıldı.

Ramazan Bayramı tatili öncesinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı çıkışında sefere çıkan otobüslere yönelik trafik uygulaması yapıldı. Resmi ve sivil trafik polislerinin katıldığı uygulama sırasında otogar çıkışında durdurulan otobüsler titizlikle kontrol edildi. Uygulama sırasında otobüslerin lastik diş derinlikleri, takometreleri, emniyet kemerleri ve evrakları kontrolden geçirildi. Polis, otobüslerin içine girerek yolcuları emniyet kemeri takmaları ve maskelerini çıkarmamalarıyla ilgili uyardı.

"UYARIYORUZ, ANONS DA YAPIYORUZ"

Otobüs şoförü Mehmet Gök, yolcuları emniyet kemeri takmaları açısından uyardıklarını ve anons yaptıklarını ifade etti. Gök, "Tabi ki uyarıyoruz, anons da yapıyoruz. Yolculara bilgi de veriyoruz. Büyük çoğunluk dikkat ediyor. Biz her zaman dikkat ediyoruz. Uygulamalar çok güzel, devam edilmeli" dedi.

Yolculardan Pınar Sancar ise, "Polisin uygulamasını çok mantıklı buluyorum. Denetlenmesi iyi oluyor çünkü dinlemiyorlar. Sorumsuzluk oluyor. Şu an kemer takmamıştım ama genelde dikkat ediyorum. Uçakla gidip geliyordum ilk defa otobüs kullanıyorum" ifadelerini kullandı.

OTOGARDA BAYRAM ÖNCESİ OTOBÜSLERE DENETİM
OTOGARDA BAYRAM ÖNCESİ OTOBÜSLERE DENETİM
OTOGARDA BAYRAM ÖNCESİ OTOBÜSLERE DENETİM
OTOGARDA BAYRAM ÖNCESİ OTOBÜSLERE DENETİM
OTOGARDA BAYRAM ÖNCESİ OTOBÜSLERE DENETİM
OTOGARDA BAYRAM ÖNCESİ OTOBÜSLERE DENETİM
OTOGARDA BAYRAM ÖNCESİ OTOBÜSLERE DENETİM
OTOGARDA BAYRAM ÖNCESİ OTOBÜSLERE DENETİM

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Kaynak: DHA

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