Otogarda bayram yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi

Otogarda bayram yoğunluğu

28.04.2022 10:27

15 Temmuz Şehitler Otogarında Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk başladı.

15 Temmuz Şehitler Otogarında Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk başladı. Biletlerin yüzde 80'ini tükenirken, birçok firma ise ek sefer çıkaracaklarını söyledi.

Ramazan'ı uğurlayıp bayramı karşılamamıza az bir süre kala 15 Temmuz Şehitler Otogarında yoğunluk başladı. Bayramı şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, bilet alabilmek için terminallerde yoğunluk oluşturmaya başladı. Biletlerin yüzde 80'ini tükenirken birçok firma ise ek seferler düzenliyor.

"EK SEFERLER ÇIKARTTIK ONLARDA DA YOĞUNLUK VAR"

Bayram öncesi yoğunluğun başladığını ifade eden otobüs şoförü Cengiz Daşkın, "İnsanlar pandemiden kaynaklı baya sıkılmıştı bu da yoğunluk oluşturuyor. Şu an doluluk oranı yüzde 80-90 oranında. İnşallah kazasız bir bayram geçiririz. Ek seferler çıkarttık onlarda da yoğunluk var. Vatandaşlar son dakikada olsa bilet bulacaklar. Vatandaşlardan ricamız yetkili firmalarından bilet almalarını istiyoruz. Biz ege bölgesine çalışıyoruz. Bursa 150 TL, en uzun mesafe bodrum oda 450-500 TL. Akaryakıt fiyatları düşerse fiyatlarda düşecektir. Yapılan zamlar uygulandı bilet fiyatları bu şekilde devam eder" şeklinde konuştu.

"Vatandaşlar son dakikaya kalırsa bilet bulamayabilirler"

Bayram için tüm hazırlıklarını yaptıklarını belirten otobüs şoförü Erdal Uygun, "Yoğunluk başladı. Biletler tükenmek üzere. Vatandaşlar son dakikaya kalırsa bilet bulamayabilirler. Ek sefer 4-5 tane çıkaracağız. Manisa'ya otobüs çıkartıyoruz fiyat ise 220 TL. Bilet fiyatları böyle devam eder" diye konuştu.

"EK SEFER ÇIKARACAĞIZ GELEN YOLCU MAĞDUR KALMAYACAK"

Doğu ve Karadeniz tarafının dolu olduğunu vurgulayan otobüs şoförü Taner Bal, "Trakya bölgesi diğer bölgelere nazaran biraz daha boş. Bilet fiyatları Doğu ve Karadeniz bölgesinde 500 TL'den aşağı değil. Ek sefer çıkaracağız gelen yolcu mağdur kalmayacak. Fiyatlar son dakikada olsa değişmez" dedi.

"HEM TATİL HEM DE AKRABA ZİYARETİNE GİDİYORUZ"

Bayram ziyareti için Şırnak'a yola çıkacağını ifade eden Abdurrahim Boynuz, "Aileyi önceden gönderdik şimdide biz gidiyoruz. Hem tatil hem de akraba ziyaretine gidiyoruz. Bileti zor bulduk. 10 günlük tatil yapacağız" ifadelerini kullandı.

(Uğur Çetin - Furkan Serttaş/İHA)

Otogarda bayram yoğunluğu
Otogarda bayram yoğunluğu
Otogarda bayram yoğunluğu
Otogarda bayram yoğunluğu

YORUMLAR
500
Otogarlarda bayram yoğunluğu! Tüm biletler tükendi Otogarlarda bayram yoğunluğu! Tüm biletler tükendi Malatya Otogarında Bayram Yoğunluğundan Eser Yok: 'Vatandaşlar Oldukları Yerde, Dört Duvar Arasında Bayramını Yapmaya Çalışacak' Malatya Otogarında Bayram Yoğunluğundan Eser Yok: 'Vatandaşlar Oldukları Yerde, Dört Duvar Arasında Bayramını Yapmaya Çalışacak'

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Otogarda bayram yoğunluğu - Son Dakika


Son Dakika
14:47 Beşiktaş-Fenerbahçe maçı 8 Mayıs Pazar günü oynanacak
14:30 Pitbull saldırısına uğrayan Minik Asiye'nin davasındaki 4 sanığa tahliye kararı
14:25 Bahçesindeki çalıları yakmak isteyen adam, yanlışlıkla kendi evini yakıp kül etti!
14:17 Erdoğan'dan önemli görüşme! Putin, Rus pilotun takas süreci için teşekkür etti
14:16 DEVA'nın seçim kararını "çok zekice bulan" MHP lideri Bahçeli'den "kavga edeceğim" diyen CHP Lideri'ne yanıt: Bizde 53 yıllık kavga tecrübesi var
14:11 Manisa'da sezonun ilk kirazı kilosu 700 TL'den alıcı buldu!
14:02 Alpler'de yapılan kazı bilim insanlarını heyecanlandırdı! Dünyanın en büyük canlısı olduğu düşünülüyor
13:59 Trabzonspor 1 puan alırsa şampiyon olacak! Biletleri ise karaborsada 30 bin liraya satılıyor
13:58 Nisa bebeği sokağa terk eden anne mahkemede konuştu: Bebeği bıraktığımda sağlıklıydı
13:50 Şarkıcı Yeliz'den Gülşen'in kıyafetini ağır bir dille eleştiren Işın Karaca'ya sert sözler: Bu hadsizce bir söylem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 14:53:54. #1.11#
SON DAKİKA: Otogarda bayram yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement