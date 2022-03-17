Son dakika haber! OTOGARDA BOMBAYLA YAKALANAN 2 SANIĞA 8'ER 1 SANIĞA 39 YIL HAPİS İSTEMİ - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 5 kilogramlık patlayıcı yakalanmasına ilişkin 3 sanığın yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıklardan Yaşar Samur'un 39 yıla kadar hapsini talep etti. Diğer sanıklar İbrahim Zal ve Ramazan Arslan'ın ise 8'er yıla kadar hapisleri istendi. Tutuklu sanık Yaşar Samur'un tutuklu kaldığı süreyi dikkate alan mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı koyarak tahliyesine de karar verdi.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Yaşar Samur getirildi. Başka suçtan tutuklu sanık Ramazan Arslan ve İbrahim Zal da duruşmada hazır bulundu. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, 28 Nisan 2021 tarihinde Büyük İstanbul Otogarının bulunduğu Bayrampaşa'da yürütülen önleyici kolluk çalışmaları esnasında, saat 14.15 sıralarında ticari taksiden inen iki kişinin tavırlarından şüphelenen polisin yaklaşması sonrasında şüphelilerin kaçtığı anlatıldı. Takip sonucu şüpheliler Ramazan Arslan ve İbrahim Zal'ın yakalandıkları, sanık Ramazan Arslan'ın kaçarken yol kenarına bıraktığı siyah renkli spor çanta içerisinde yapılan kontrollerde 3 adet uzaktan komutalı, 1 adet zaman ayarlı ve 2 adet harekete duyarlı/tuzaklı olarak tasarlanan, içerisinde patlayıcı maddelerden olan 4.707 gramlık PETN maddesi bulunan bomba olduğu tespit edildiği anlatıldı. Patlatılması durumunda canlılar üzerinde öldürücü ve yaralayıcı, cansızlar üzerinde yakıcı, yıkıcı ve tahrip edici özelliğe sahip olduğunun tespit edildiği de mütalaada yer aldı. Şüphelilerin ifadesine göre, belirlenen diğer şüpheli Yaşar Samur'un ise 29 Nisan 2021 tarihinde Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim olduğu ifade edildi. Mütalaada, Ankara Kriminal Daire Başkanlığınca düzenlenen İrtibat Raporunda, bahse konu elektronik düzeneklerin PKK terör örgütü tarafından geliştirilerek imal edildiği, bu düzeneklerin PKK terör örgütü tarafından el yapımı bombalarda sıkça kullanıldığı, Suriye, Azez ve Afrin Koordinatör Emniyet müdürlükleri polis sorumluluk bölgesinde de bu tip düzeneklerle karşılaşıldığının anlatıldığı da belirtildi.

İKİ SANIĞIN 8'ER YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Sanıklar Ramazan Arslan ve İbrahim Zal'ın PKK/KCK silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapılanması içerisinde bilerek ve isteyerek yer aldıklarına dair delil bulunmadığı kaydedildi. Sanıkların kendi beyanlarına göre içerisinde silah olduğunu düşündükleri ancak teslim aldıktan sonra silah olmadığını anladıkları bomba bulunan çantayı para karşılığında ülke içinde bir yerden bir yere nakletmek suretiyle üzerilerine atılı suçu işledikleri kaydedildi. İki sanığın "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçundan 4'er yıldan 8'er yıla kadar hapisleri istendi.

39 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİDiğer sanık Yaşar Samur'un ise PKK/YPG silahlı terör örgütü tarafından hazırlandığı ve kuryeler vasıtasıyla İstanbul'a gönderildiği anlaşılan bombayı, diğer sanıklar Ramazan Arslan ve İbrahim Zal'ı para karşılığında kurye olarak kullanarak teslim aldırmak ve dolayısıyla onlarla aynı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiği belirtildi. Bu suçu PKK/KCK silahlı terör örgütü adına işlediği belirtilen sanık Yaşar Samur'un "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" ve "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçlarından 19,5 yıldan 39 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Sanık ve avukatları, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

TUTUKLU SANIĞIN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİMahkeme heyeti, tutuklu sanık Yaşar Samur'un savunmasının alınmış olması, tutuklu kaldığı süre, mevcut delil durumu ve Anayasa 13. Maddesindeki hukuki düzenlemeyi nazara alarak tahliyesine karar verdi. Sanık Samur hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Diğer sanıklar hakkındaki yurt dışı yasağının da devamına karar veren mahkeme, sanık ve avukatlarına mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre verdi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAMEİstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, kuryelik yaptığı iddia edilen sanıklar Ramazan Arslan ve İbrahim Zal'ın 8 yıla kadar, kuryelik yaptırdığı öne sürülen sanık Yaşar Samur'un ise 39 yıla kadar hapsi isteniyor. İddianamede, kuryelik yapan iki sanığın bomba değil, silah taşıdıklarını düşündüklerini ve 100 dolar kazanmak için kuryelik yaptıklarını söyledikleri belirtiliyor. Tutuklu sanıklardan İbrahim Zal ve Ramazan Arslan 23 Aralık 2021'deki ilk duruşmada, yurtdışına çıkış şartıyla tahliye edilmişlerdi.

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