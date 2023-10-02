Otogarda kavga eden iki yolcu aynı anda kalp krizi geçirdi! Biri hayata tutunamadı - Son Dakika

Otogarda kavga eden iki yolcu aynı anda kalp krizi geçirdi! Biri hayata tutunamadı

Son Güncelleme: 02.10.2023 15:04

Bursa'da bir otobüs terminalinde bekleyen iki yolcu arasında çıkan tartışma ölümle son buldu. Tartışma sırasında kalp hastası olan iki adam da kalp krizi geçirdi. O anlar kameraya yansırken hastaneye kaldırılan şahıslardan biri hayatını kaybetti.

Bursa'da terminalde otobüs bekleyen iki yolcu arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sırasında kalp hastası olan iki taraf da kalp krizi geçirdi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, taraflardan biri hastanede hayatını kaybetti.

YÜK YÜZÜNDEN YUMRUKLAŞTILAR

2 Eylül'de Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde memleketine gitmek için yolcu otobüsünün bulunduğu perona ilerleyen Kazım İnanç, eşyalarını taşımak için yük taşıma aracı aldı. Peronda bekleyen İnanç'ın yanına gelen Bayram Turgut, eşyalarını yüklemek için İnanç'tan yük taşıma aracını istedi. Bu nedenle taraflar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Birbirlerine yumruklu saldırıda bulunan kişileri çevredekiler ayırırken, kalp hastası İnanç ve Turgut, aynı anda kalp krizi geçirdi.

Otogarda kavga eden iki yolcu aynı anda kalp krizi geçirdi! Biri hayatını kaybetti

İKİSİ DE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Çevredekilerin kalp masajı yaptığı Turgut, ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kalp krizi geçiren Kazım İnanç da hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Kazım İnanç ile Bayram Turgut'un kavga ettiği ve Turgut'un kalp krizi geçirdiği anlar otobüs terminalinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Otogarda kavga eden iki yolcu aynı anda kalp krizi geçirdi! Biri hayatını kaybetti

"BEN VURMADIM, OLAYDAN 20 DAKİKA SONRA YERE DÜŞTÜ"

Durum üzerine, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Kazım İnanç, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde kendisine yöneltilen suçlamayı reddeden İnanç, "Ben darp etmedim. O bana saldırdı. Benim elimdeki arabayı almak istedi. Ben de 'eşya alacağım' dedim. 'Bana versen ne olur' gibi şeyler söyledi. Bana küfretti. Bana neden küfrettiğini sorduğumda saldırdı. Ben yere düştüm. Benim çeşitli hastalıklarım var. Maktulü darbedecek durumda değilim. Sadece o bana vurdu. Ben hiçbir şekilde kendisine vurmadım. Benim elim ona değmedi, ben ona vurmak istedim ancak vuramadım. Bu olaydan sonra sigara içti. Etrafı gezindi. Üzerinden 20 dakika geçti. Sonra yere düştü. Oradan biri maktulün sara hastası olduğunu söylüyordu. Ben hiçbir şekilde maktule zarar vermedim. Suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Otogarda kavga eden iki yolcu aynı anda kalp krizi geçirdi! Biri hayatını kaybetti

SERBEST BIRAKILDI

Adli kontrol hükümlerini uygulayan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Kazım İnanç'ı haftada 2 gün polis merkezine giderek imza atmak şartıyla, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.

Otogarda kavga eden iki yolcu aynı anda kalp krizi geçirdi! Biri hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Bursa, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Otogarda kavga eden iki yolcu aynı anda kalp krizi geçirdi! Biri hayata tutunamadı - Son Dakika


Son Dakika
16:02 Dilenci 15 dakikada bin 200 lira topladı, zabıtalar bile şaşırdı
15:55 Polonya'da muhalefetin çağrısı karşılık buldu! İktidara karşı 1 milyon kişi sokağa çıktı
15:45 Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Akbank yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti
15:46 Çekmeköy'de Ev Sahibi Kiracılarına Yapışkan Sürdü, Günlerdir Evlerine Giremiyorlar
15:19 Manchester United'ı korku sardı! Erik ten Hag'ın kaderi Galatasaray'a bağlı
15:07 YouTuber, şaka yapmak istediği yemek kuryesi tarafından göğsünden vuruldu
15:04 Otogarda kavga eden iki yolcu aynı anda kalp krizi geçirdi! Biri hayata tutunamadı
14:58 İstanbul Beşiktaş'ta yamaçtan düşen dev kaya evleri kırıp geçirip villa bahçesine düştü
14:24 MKE Ankaragücü'nde Tolunay Kafkas dönemi sona erdi
14:22 İki eşli olduğunu belirten adam, eşlerini de yanına alıp yayın açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2023 16:20:24. #1.12#
SON DAKİKA: Otogarda kavga eden iki yolcu aynı anda kalp krizi geçirdi! Biri hayata tutunamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement