Son Dakika Haberleri: Otogarda kavgayı ayırmaya çalışırken bıçaklanan otobüs firması çalışanı öldü
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Otogarda kavgayı ayırmaya çalışırken bıçaklanan otobüs firması çalışanı öldü

6 saat önce

Eskişehir'de, otogarda kavga eden kişileri ayırmaya çalışırken bıçaklanan otobüs firması çalışanı hayatını kaybetti.

Otogarda kavgayı ayırmaya çalışırken bıçaklanan otobüs firması çalışanı öldü, System.String[]

Eskişehir'de, otogarda kavga eden kişileri ayırmaya çalışırken bıçaklanan otobüs firması çalışanı hayatını kaybetti.

Şehirler arası otobüs terminaline gelen üniversite öğrencileri Özgür D. (20) ve Yılmaz A. (20) ile bir seyahat firmasının görevlisi Ahmet Ö. (29) arasında tartışma çıktı.

Sistem üzerinden bilet parasının iade edilmemesi nedeniyle başladığı iddia edilen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Ahmet Ö'nün, kavga ettiği iki gence doğru savurduğu öne sürülen bıçak, tarafları ayırmaya çalışan başka bir otobüs firmasının görevlisi Vahit Ayrım'ın (64) göğsüne isabet etti.

Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ayrım, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otogar polisi tarafından gözaltına alınan katil zanlısı Ahmet Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:30 Kaynak: AA
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