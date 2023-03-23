Otogarda kriz geçiren şahsın üzerinden 78 adet uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika
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Otogarda kriz geçiren şahsın üzerinden 78 adet uyuşturucu hap çıktı

23.03.2023 17:17
Otogarda kriz geçiren şahsın üzerinden 78 adet uyuşturucu hap çıktı

Konya'nın Akşehir ilçesinde otogarda kriz geçirdiği belirtilen bir şahsın üzerinde polis tarafından yapılan aramada 78 adet hap ele geçirildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde otogarda kriz geçirdiği belirtilen bir şahsın üzerinde polis tarafından yapılan aramada 78 adet hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, otogarda bir şahsın kriz geçirdiğine dair ihbar üzerine adrese sevk edildi. Şahsın uyuşturucu krizine girmiş olabileceğini değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, M.E.A. isimli şahsın üst aramasında 78 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Uyuşturucu haplara el konulurken şüpheli M.E.A, olay yerine çağrılan ambulans ile Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi biten şüpheli hakkında "Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçundan işlem yapıldı. - KONYA

Kaynak: İHA
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Akşehir, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otogarda kriz geçiren şahsın üzerinden 78 adet uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika


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