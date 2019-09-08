- Otogarda okula dönüş yoğunluğu 3 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu

İSTANBUL - Yaz tatilinin bitmesiyle öğrenciler ve öğretmen yarın ders başı yapıyor. İstanbul'da okula dönüş için yolculuk yapanlar otogarda 3 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler ve öğretmenler yarın ders başı yapacak. 13 hafta süren yaz tatilinin ardından bazı öğrenciler ve öğretmenler okullarına dönüş için yola koyuldu. Okulların açılmasına bir gün kala İstanbul 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda da yoğunluk yaşandı.

Şehir dışından gelen öğrenciyi alma ve şehir dışına öğrenci göndermeye gelenler otogar girişinde 3 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Bazı sürücüler 1 saat süren bekleyiş sonrası otogara giriş yapabildi. Araçların oluşturduğu trafik havadan da görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde araç kuyruğunun ne kadar uzun olduğu kaydedildi.

Otogara girmek için uzun süre bekleyen bazı sürücüler, otogar girişlerinde sistemin değiştirilmesini istedi. Bazı öğrenciler de otobüsünü kaçırmamak için araçlarından inip otogara yürüyerek girdi.