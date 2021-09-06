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Otogarda PCR testi zorunluluğu başladı - Son Dakika

Otogarda PCR testi zorunluluğu başladı

06.09.2021 11:12
Otogarda PCR testi zorunluluğu başladı, System.String[]

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda aşı ve PCR testi zorunluluğu başladı.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda aşı ve PCR testi zorunluluğu başladı.

Yayınlanan genelgeyle koronavirüsle mücadele kapsamında aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatlerine negatif sonuçlu PCR testi belgelerini ibraz etmemeleri durumunda yolculuk yapmalarına izin verilmeyecek. Bugün başlayan uygulamada 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na bilet almaya gelen aşısız veya PCR testi yaptırmayan yolculara firma yetkilileri tarafından bilet satılmadı. Gelen yolcular yetkililer tarafından test olmaları için hastanelere yönlendirildi.

"AŞIM OLSA TEST OLMAZDIM"

İstanbul'dan Edirne'ye giden İranlı yolcu Majid Dhat aşısız olduğunu söyleyerek, " Aşım olmadığı için test yaptırdık.  Olsaydı aşım test yaptırmazdım. Gerek yoktu. İmkanım olsa aşı olmak isterim" diye konuştu. Van'a giden bir başka yolcu da" Biletimizi almıştık ama PCR testi isteniyor. Şimdi teste gideceği" dedi.

"10 YOLCUYU GERİ GÖNDERDİM"Firma yetkilisi Mehmet Yiğit, "Testsiz ya da aşısız gelen yolcularımız oluyor.  Çift aşısı olmayanlarda oluyor. Onları en yakın devlet hastanelerine yönlendirip PCR testlerini istiyoruz.  Bu da bize sıkıntılar yaratıyor. Genelde yolcularımız otobüs kalkış saatine yakın geliyor. Bu yüzden de araçlarımız boş kalmakta.  Vatandaşlar genelde bilmiyor. Bilgi sahibi olmadan buraya gelip bilet satın almak isteyen vatandaşlarımız var.  Benim firmama sabahtan beri 9-10 aşısız ve testsiz yolcu gelmiştir" diye konuştu.  Remzi Avcı isimli bir başka firma yetkilisi de " Test olup gelen yolcu hiç olmadı bugün. Belki araba boş çıkacak. İnternetten bilet almış ama test olmamış, aşı olmamış. Vatandaşlarımız biraz duyarsız" dedi. Ancak otogarda yeni dönemi tam anlayamayanlar da vardı. 15 yaşında olduğunu ve Silivri için bilet aldığını söyleyen bir yolcu, " HES kodu, TC kimlik ve adımı soyadımı söyleyerek biletimi aldım.  Test olmadım, aşım da yok. 15 -20 dakika önce aldım biletimi. Test sorulmadı" diye konuştu.  Röportaj sırasında yolcunun yanına gelen firma yetkilisi de "Yazıhaneye gidip, biletini iptal ettir. Sizde çekim yapmayın" dedi. Yeni dönemde PCR ve aşı zorunluluğu 18 yaş üstünü kapsıyor.

Otogarda PCR testi zorunluluğu başladı
Otogarda PCR testi zorunluluğu başladı
Otogarda PCR testi zorunluluğu başladı
Otogarda PCR testi zorunluluğu başladı
Otogarda PCR testi zorunluluğu başladı
Otogarda PCR testi zorunluluğu başladı
Otogarda PCR testi zorunluluğu başladı

COVIRAN Bereket, PCR Testi, 15 Temmuz, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otogarda PCR testi zorunluluğu başladı - Son Dakika


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