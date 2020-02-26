OTOGARDA PROTESTO - Son Dakika

ESENLER Otogarı olarak bilinen, '15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda iş yeri bulunan bir grup esnaf, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yanlış uygulamalar gerçekleştirdiği iddiasıyla basın açıklaması yaptı. Otogar Esnafları Derneği Başkanı Şahap Önal, "Bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu haksız ve yanlış uygulamalar sonucu burada çifte standart uygulanmaktadır. 168 tane yazıhanenin hak sahipleriyle yeni bir sözleşme yaparak, diğer hak sahipleri olan iş yeri sahiplerine de bu hakkı tanımıyor. Tanımadığı gibi de bu hak sahiplerinin alt kiracısı olanlarla yeni bir sözleşme yapmak istiyor" dedi.

"BURADAKİ HERKES İSYAN EDİYOR"

15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda 168 yazıhane ile peron, birçok restoran ve büfe, akaryakıt istasyonu ve irili ufaklı iş yeri bulunuyor. Otogardaki işletmelerden bazıları, İBB'nin 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda yanlış uygulamalar gerçekleştirdiğini iddia ederek basın açıklaması yaptı. Otogardaki meydanda toplanan işletme sahiplerini temsilen açıklama yapan Otogar Esnafları Derneği Başkanı Şahap Önal, "Bizler İstanbul Büyük Otogarı'nda yaklaşık 25 yıldır buranın yapımına emek veren, finans sağlayan ve otogarın bugünkü haline gelmesine vesile olan yaklaşık 2 bin 24 iş yeri sahibi ve 168 yazıhanenin işletmecisiyiz. Bugünkü yönetim ve Büyükşehir Belediyesi'ndeki yeni başkanımız sayın Ekrem İmamoğlu, otogarı ziyaretinde 'Bizler, sizleri mağdur etmeyeceğiz. Buradaki sorunları biliyoruz. Sorunları hep birlikte ortaklaşa çözeceğiz' sözüne rağmen, Büyükşehir Belediye Başkanımız seçimden sonra burada yaşanan sorunları adeta unuttu ve buradaki sorunlara yeni bir sorun daha ekleyerek binlerce iş yeri sahibini ve hak sahiplerini mağdur etmiştir. Bu konudaki yazılı dilekçelerimize rağmen, dilekçelerimizin cevabını alamadık. Bugüne kadar Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu haksız ve yanlış uygulamalar sonucu burada çifte standart uygulanmaktadır. 168 tane yazıhanenin hak sahipleriyle yeni bir sözleşme yaparak, diğer hak sahipleri olan iş yeri sahiplerine de bu hakkı tanımıyor. Tanımadığı gibi de bu hak sahiplerinin alt kiracısı olanlarla yeni bir sözleşme yapmak istiyor. Bu sözleşmelerin tamamı da çok ağır şartlar altında yapılıyor. Bu kiraların altından hiçkimse kalkamaz" dedi.

Önal sözlerine şöyle devam etti:

"Bunları yetkililerle görüşüyoruz. Maalesef bizleri tanımıyor, 'sizlerin buradaki 25 yıllık sözleşmeniz bitmiştir, burası artık Büyükşehir Belediyesi'nindir' diyerek bizim sesimize kulak vermiyorlar. Biz buradan kendilerine sesleniyoruz. Bir an önce Büyükşehir Belediye yetkilileri ve belediye başkanımız buradaki insanların haklarını korusunlar ve çözüm noktası bulsunlar. 25 yıldır Büyükşehir Belediyesi haksız bir şekilde buranın işletmesine göz yumdu. Alttaki iş yerlerini kimseye tebligat vermeden yerle bir etti. O yerlere yeni iş alanları yaratarak, dışarıdan gelecek bir takım insanlara yeni rant alanı yaratılıyor. Bunlara buradaki herkes isyan ediyor. Belediye başkanımızdan rica ediyoruz, buradaki hak sahiplerine öncelik verilsin. Öncelikle kiralama hakkını onlara versin, yıkılacak olan iş yeri sahiplerinin mağduriyetini gidersin"

"BURADAKİ EMEKÇİLERİ YOK SAYAMAZSINIZ"

Otogarda iş yeri bulunan Mümtaz Kural ise, "Sayın İmamoğlu şu anda ulaşılamaz bir vaziyette. Buradaki emekçilerin hiçbiri ulaşamıyor. Bazı rantçılara yerlerini verirken, buradaki emekçileri yok sayamazsınız" dedi.

"İNSANLAR O KİRAYI ÖDEYEMEZ"

Önal basın açıklamasının ardından yaptığı konuşmada, "Diyorlar ki, 'Dükkan sahiplerini tanımıyoruz, içinizdeki kiracılara biz burayı vereceğiz' ve korkunç bir para. Buradaki insanlar o kirayı ödeyemezler ki, yazıhane işletmecileri de ödeyemez. Yazıhane sahiplerine hak tanıdı, bizlere tanımıyor. Buradan doğan hak sahibi ile kiracısı arasında ciddi bir kavga var. Burada herkes kirasını ödemek ve işletmek istiyor. Belediyenin de kiracısı olmak istiyor ama böyle olmaz. İlk önce hak sahipleri var, sonra alt kiracılar var. Yıkılan iş yeri sahiplerinin de hakları var" dedi. Otogarda dönerci dükkanı işleten bir kiracı ise, "Bizim kirada 2 bin liraya durduğumuz yere şu anda 7 bin lira istiyorlar. 300 lira da aidat parası var. Biz bunun nasıl altından çıkacağız?" dedi.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Görüntü Dökümü

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-Otogarda toplanan grup

-Şahap Önal'ın açıklama yapması

-Mümtaz Kural'ın konuşması

-Şahap Önal ile röportaj

-Bir kiracı ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler