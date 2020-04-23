OTOGARDA "SAHTE SEYAHAT İZİN BELGESİ" OPERASYONU - Son Dakika
Son Dakika Güncel OTOGARDA 'SAHTE SEYAHAT İZİN BELGESİ' OPERASYONU - Son Dakika

OTOGARDA "SAHTE SEYAHAT İZİN BELGESİ" OPERASYONU

6 saat önce

600 liraya sahte seyahat izin belgesi düzenleyerek 23 kişiyi Ağrı'ya götürmek istediler.

OTOGARDA

600 liraya sahte seyahat izin belgesi düzenleyerek 23 kişiyi Ağrı'ya götürmek istediler.

Haber- Kamera: Ali ABLAY - Buğra BENLİOĞLU/ İSTANBUL, -Yolcularına sahte seyahat izin belgesi düzenleyen firmaya polis operasyon yaptı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki firmanın bilet ve sahte seyahat izin belgesini 600 liraya sattığı tespit edildi.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Esenler Otogar Polis Amirliği ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı içerisindeki bir otobüs firmasının yolcularına 'sahte seyahat izin belgesi' düzenlediği bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, yolcu gibi davranarak otobüs firmasının yetkililerine seyahat izin belgeleri olmadığını ve Ağrı'ya gitmek istediklerini söyledi. Otobüs firması çalışanları, yolcu sandıkları polis memuruna sahte seyahat izin belgesi düzenleyerek, otogar dışındaki benzin istasyonuna gelmesini ve otobüsün oradan kalkacağını söyledi. Salı günü öğlen saatlerinde otobüsün İstanbul'dan Ağrı'ya hareket edeceği sırada polis ekipleri otobüse operasyon düzenledi. Otobüste bulunan 23 yolcuya sahte seyahat izin belgesi düzenlendiği belirlenirken, bilet ve sahte seyahat izin belgesinin 600 liraya satıldığı tespit edildi. Otobüsteki 23 yolcu otobüsten indirilirken, 7 otobüs firması yetkilisi hakkında adli işlem yapıldı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı içerisinde polis ekiplerinin şehirlerarası yolculuk yapacak olan kişilerin ve firmaların gerekli belgelerini kontrol ettiğini bilen otobüs firması yetkilileri resmi belgede sahtecilik yaparak polisi atlatmaya çalışsalar da polisin dikkati sayesinde yakalandılar. Otobüs firması yetkililerinin bilet sattığı yolcularına ' polis otogardan otobüs ile çıkış yapmaya izin vermiyor o yüzden benzin istasyonundan hareket ediyoruz' dediği öğrenildi. Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 otobüs firması yetkilisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 10:59 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü
Böyle vahşet görülmedi Kovalamacanın ardından polise yakalanan şahıs: Eşcinselim, kaçırıldım Manisa'da cadde ortasında silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü Yasağa uymayan sürücü: Sadece marketler açıkmış, yollar da açık sanmıştım Devlet erkanı maskelerle Ata'nın huzurunda! Ankara'da kısıtlı tören Türk Yıldızları, 23 Nisan'ın 100. yıl dönümüne özel gösteri videosu yayınladı 93 yaşında koronavirüsü yenen Recep Dede, horon oynayarak taburcu oldu 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sahte izin belgesi düzenleyenlere operasyon düzenlendi Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var Yasağa rağmen sokağa çıkan vatandaştan ilginç savunma: Arkadaşımda kaldım Karantinadan sıkılan 75'lik nine sokağa çıkmak için örümcek gibi tırmandı MİT şehidinin kimliğini ifşa eden görüntülerin kaynağı ortaya çıktı Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de vaka sayıları dengeye oturmaya başladı Belediye hoparlöründen okunan İstiklal Marşı'na balkonlardan eşlik edildi
UEFA, yerel liglerin Ağustos ayında tamamlanmasını istiyor UEFA, yerel liglerin Ağustos ayında tamamlanmasını istiyor         
17:15
Korona nedeniyle doktorluğa dönen Güzellik Kraliçesi: Meslektaşlarım sinek gibi yere yapışıyor Korona nedeniyle doktorluğa dönen Güzellik Kraliçesi: Meslektaşlarım sinek gibi yere yapışıyor         
17:12
Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı: 40 gündür evdeyim koronavirüs nasıl bulaştı anlamadım Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı: 40 gündür evdeyim koronavirüs nasıl bulaştı anlamadım         
17:10
Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasında Canan Kaftancı hakkında soruşturma başlatıldı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasında Canan Kaftancı hakkında soruşturma başlatıldı         
17:08
Tarkan, 23 Nisan'da eşi ve kızıyla fotoğraflar paylaştı Tarkan, 23 Nisan'da eşi ve kızıyla fotoğraflar paylaştı         
17:05
Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti         
17:04
Sağlıkçı anne ve baba, 1 aydır görmedikleri çocuklarına gözyaşlarıyla kavuştu Sağlıkçı anne ve baba, 1 aydır görmedikleri çocuklarına gözyaşlarıyla kavuştu         
16:59
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı         
16:55
Ukrayna Merkez Bankası, koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak için faizi yüzde 8'e indirdi Ukrayna Merkez Bankası, koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak için faizi yüzde 8'e indirdi         
16:48
Twitter, sürpriz bir retweet özelliğini test etmeye başladı Twitter, sürpriz bir retweet özelliğini test etmeye başladı         
16:34
Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanları ile görüşecek Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanları ile görüşecek         
16:16
UEFA, 676 kulübe 70 milyon euroluk ödeme yapacak UEFA, 676 kulübe 70 milyon euroluk ödeme yapacak         
16:11
WhatsApp'tan koronavirüse özel güncelleme geldi: Evde Hep Birlikte WhatsApp'tan koronavirüse özel güncelleme geldi: Evde Hep Birlikte         
16:07
Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü         
16:03
ABD'de geçen hafta 4 milyon 427 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı ABD'de geçen hafta 4 milyon 427 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı         
16:02
Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti         
15:56
Della Miles, sokağa çıkamayan çocuklar için yüzüne kedi figürü çizerek ders vermeye başladı Della Miles, sokağa çıkamayan çocuklar için yüzüne kedi figürü çizerek ders vermeye başladı         
15:45
Çukurova'da ilk kiraz hasadı Mersin'de gerçekleştirildi! Kilosu 150 liradan satılıyor Çukurova'da ilk kiraz hasadı Mersin'de gerçekleştirildi! Kilosu 150 liradan satılıyor         
15:45
Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu Zonguldak'tan güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu Zonguldak'tan güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti         
15:40
Kılıçdaroğlu, 23 Nisan özel oturumunda TBMM kürsüsünden 16 maddelik çağrıda bulundu Kılıçdaroğlu, 23 Nisan özel oturumunda TBMM kürsüsünden 16 maddelik çağrıda bulundu         
15:38
İBB, İstanbul'da çocuk nüfusunun fazla olduğu mahalleleri paylaştı İBB, İstanbul'da çocuk nüfusunun fazla olduğu mahalleleri paylaştı         
15:25
Trabzon Havalimanı pisti uçuşlara kapatılarak onarıma alındı Trabzon Havalimanı pisti uçuşlara kapatılarak onarıma alındı         
15:20
Unutulmaya yüz tutmuş tahta bacaklar, Dilovası'nda çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı Unutulmaya yüz tutmuş tahta bacaklar, Dilovası'nda çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı         
15:16
Burak Yılmaz'dan maaş indirimi haberlerine sert çıkış: Para peşinde koşacak insan değilim Burak Yılmaz'dan maaş indirimi haberlerine sert çıkış: Para peşinde koşacak insan değilim         
15:16
Serenay Sarıkaya, Instagram'da sevgilisi Cem Yılmaz'ın doğum gününü kutladı: İyi ki varsın Serenay Sarıkaya, Instagram'da sevgilisi Cem Yılmaz'ın doğum gününü kutladı: İyi ki varsın         
15:15
Katarlı iş adamı, dünyanın en pahalı oteli olan The Ritz'i 800 milyon sterline satın aldı Katarlı iş adamı, dünyanın en pahalı oteli olan The Ritz'i 800 milyon sterline satın aldı         
15:13
Kral Şakir'den 23 Nisan Çocuk Bayramı'na özel animasyon klip Kral Şakir'den 23 Nisan Çocuk Bayramı'na özel animasyon klip         
15:06
Evde kalan çocukların balkonlardaki 23 Nisan coşkusu! Hep bir ağızdan söylediler Evde kalan çocukların balkonlardaki 23 Nisan coşkusu! Hep bir ağızdan söylediler         
15:04
Sağlıkla oruç tutabilmek için bilmeniz gereken 8 altın kural Sağlıkla oruç tutabilmek için bilmeniz gereken 8 altın kural         
15:01
Yasağa rağmen sokağa çıkan alkollü, ambulansa otostop çekti Yasağa rağmen sokağa çıkan alkollü, ambulansa otostop çekti         
14:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2020 17:52:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: OTOGARDA "SAHTE SEYAHAT İZİN BELGESİ" OPERASYONU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]