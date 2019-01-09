Otogarda Sırt Çantalı Uyuşturucu Sevkiyatı
1 saat önce
Antalya'da polisin durumundan şüphelendiği kişinin çantasında 1 kilo 166 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Antalya
'da polisin durumundan şüphelendiği kişinin çantasında 1 kilo 166 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Güven Timleri
ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yaptıkları uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri V.G'yi takibe aldı. Bir süre takip edilen şüpheli gerekli güvenlik önleminin alınmasının ardından durduruldu. V.G'nin sırt çantasında yapılan aramada 1 kilo 166 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:33 Kaynak: İHA
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