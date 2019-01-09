Son Dakika Haberleri: Otogarda Sırt Çantalı Uyuşturucu Sevkiyatı

Otogarda Sırt Çantalı Uyuşturucu Sevkiyatı

1 saat önce

Antalya'da polisin durumundan şüphelendiği kişinin çantasında 1 kilo 166 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Otogarda Sırt Çantalı Uyuşturucu Sevkiyatı, System.String[]
Antalya'da polisin durumundan şüphelendiği kişinin çantasında 1 kilo 166 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Güven Timleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yaptıkları uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri V.G'yi takibe aldı. Bir süre takip edilen şüpheli gerekli güvenlik önleminin alınmasının ardından durduruldu. V.G'nin sırt çantasında yapılan aramada 1 kilo 166 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:33 Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa
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