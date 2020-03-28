Otogarda son dakika yoğunluğu havadan fotoğraflandı - Son Dakika

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Otogarda son dakika yoğunluğu havadan fotoğraflandı
6 saat önce
Ali AKSOYER / KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında saat 17.00'da seferlerin duracağı Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda ise son dakika yoğunluğu yaşanıyor.
Ali AKSOYER/ KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında saat 17.00'da seferlerin duracağı Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda ise son dakika yoğunluğu yaşanıyor. Otogardan otobüsler sıra sıra çıkarken son dakika yoğunluğu havadan görüntülendi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile şehirlerarası otobüs seferlerinin bugün saat 17.00 itibarıyla valilik izniyle yapılabileceğini açıklanmasının ardından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda da son dakika yoğunluğu yaşanıyor. Saat 17.002ye dakikalar kala otogardaki yoğunluk havadan görüntülendi. Görüntülerde otobüsler sıra sıra otogardan çıkıyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 04:55 Kaynak: DHA
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