Son Dakika Haberleri: Otogarda taksilere denetim
Son Dakika Güncel Haber

Otogarda taksilere denetim

29 dakika önce

BAYRAMPAŞA'da bulunan 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda, bazı taksiciler kısa mesafe gerekçesi ile yolcu almıyor.

Otogarda taksilere denetim, System.String[]
BAYRAMPAŞA'da bulunan 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda, bazı taksiciler kısa mesafe gerekçesi ile yolcu almıyor. Şehirler arası yolcu otobüsleri ile İstanbul'a gelen yerli ve yabancı turistler, ellerinde bavulları ile uzun süre taksi beklemek zorunda kalıyor. Bu yüzden otogar içindeki bazı taksi duraklarında zaman zaman taksi bekleyen vatandaşlar yoğunluk oluşturuyor. Beklemekten sıkılan vatandaşların bir kısmı, taksi yerine otobüs ve metro gibi alternatif toplu taşıma araçlarına yönelirken bir kısmı da çareyi taksi şoförleri ile pazarlık yapmakta buluyor. Pazarlığa rağmen yolcu almayan taksi şoförleri vatandaşları, otogara yolcu bırakıp dönmekte olan boş taksilere yönlendiriyor.

POLİS SIKI TAKİBE ALDI
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik ekipleri, şikayetler üzerine 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetim yaptı.Taksilerle ilgili kontrollerini yapan ekipler, onlarca taksiciye evraklarının eksikliği nedeniyle cezai işlem uyguladı.
Aracı bağlanan taksicilerden Kudbettin Bilir, "Her gün bir kanun çıkarıyorlar biz de şaşırıyoruz. Artık ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bir kart çıkaracaklar belediye otobüs şoförü gibi herkes kartını okutup çalışacak. Ama o kartlar da işe yaramıyor işte. Bir makine koyacaklar herkes kartını okuttuğu zaman bütün arabalara geçip çalışabilecek" dedi.
Aracı bağlanan bir diğer taksi şoförü ise, "Taksicilerin başındakiler bu taksicilerle ilgilensin, öyle oturup göbek büyütmesinler. Taksici ekmeği için çıkmış, çalışıyor. Ne taksicilerle uğraşıyorsunuz. Bir evrakım eksik diye aracım bağlandı" diye konuştu.



- İstanbul
İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ömür Gedik'in şort yorumu sosyal medyayı salladı: Bazıları ayıp sınırını aşmış durumda
Eşi kurşun yağdırdı, çığlığı o sırada açık olan cep telefonuna yansıdı Bp alaska'daki faaliyetlerini 5.6 milyar dolara satıyor İBB'den su baskınlarına karşı önlem: 16 noktaya kritik müdahale

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.8.2019 12:05:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otogarda taksilere denetim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]