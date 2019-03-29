Otogarda Tartıştığı Eşini 12 Metre Yükseklikten Aşağıya Attı

Ankara'da Cem G. (30), otogarda tartıştığı eşi İ.G.'yi (29), kucağına alıp 12 metre yükseklikten aşağıya attı.

Ankara'da Cem G. (30), otogarda tartıştığı eşi İ.G.'yi (29), kucağına alıp 12 metre yükseklikten aşağıya attı. Ağır yaralanan İ.G. hastanede tedaviye alınırken, eşi Cem G., 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.



Olay, dün akşam saatlerinde Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) meydana geldi. İ.G., iddiaya göre İstanbul'a kardeşinin yanına gitmesine karşı çıkan 8 aylık eşi Cem G. ile tartıştı. Tartışmanın ardından evden ayrılan İ.G, AŞTİ'ye gitti. Cem G. de telefonla aradığı eşinin peşinden gitti. Cem G., otogarda eşini durdurmaya çalıştı. Tartışma sırasında Cem G, eşini kucağına alıp giden yolcu katından alt katta attı. Yaklaşık 12 metre yükseklikten beton zemine düşen İ.G., ağır yaralandı. İ.G., çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.



POLİSE TESLİM OLDU, TUTUKLANDI



Eşini kucağına alıp yüksekten atması otogarda güvenlik kamerasına yansıyan Cem G., olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu. Cem G., ifadesinde eşiyle İstanbul'a kardeşinin yanına gitmek istemesi nedeniyle tartıştıklarını, paralarının olmadığını söylediğini; ama ikna edemediğini, bağırmaya başlayarak kendisine hakarette bulununca eşini kucağına alıp yüksekten attığını söyledi. Pişman olduğunu söyleyen Cem G., Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi. Cem G, nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Cem G.'nin eşini kucağına alıp atması



-Kadının yere düşmesi



Haber: Özkan ARSLAN/ANKARA,

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