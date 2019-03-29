Son Dakika Haberleri: Otogarda Tartıştığı Eşini 12 Metre Yükseklikten Aşağıya Attı

Otogarda Tartıştığı Eşini 12 Metre Yükseklikten Aşağıya Attı

1 saat önce

ANKARA'da Cem G. (30), otogarda tartıştığı eşi İ.G.'yi (29), kucağına alıp 12 metre yükseklikten attı.

Otogarda Tartıştığı Eşini 12 Metre Yükseklikten Aşağıya Attı, System.String[]
ANKARA'da Cem G. (30), otogarda tartıştığı eşi İ.G.'yi (29), kucağına alıp 12 metre yükseklikten attı. Ağır yaralanan İ.G. hastanede tedaviye alınırken, eşi Cem G., 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Olay anı otogarın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) meydana geldi. İ.G., iddiaya göre İstanbul'a kardeşinin yanına gitmesine karşı çıkan 8 aylık eşi Cem G. ile tartıştı. Tartışmanın ardından evden ayrılan İ.G, AŞTİ'ye gitti. Cem G. de telefonla aradığı eşinin peşinden gitti. Cem G., otogarda eşini durdurmaya çalıştı. Tartışma sırasında Cem G, eşini kucağına alıp giden yolcu katından alt kata attı. Yaklaşık 12 metre yükseklikten beton zemine düşen İ.G., ağır yaralandı. İ.G., çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

POLİSE TESLİM OLDU, TUTUKLANDI

Olay otogarın güvenlik kamerasına yansırken Cem G., olaydan hemen sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Cem G., ifadesinde eşiyle İstanbul'a kardeşinin yanına gitmek istemesi nedeniyle tartıştıklarını, paralarının olmadığını söylediğini; ama ikna edemediğini, bağırmaya başlayarak kendisine hakarette bulununca eşini kucağına alıp yüksekten attığını söyledi. Pişman olduğunu söyleyen Cem G., emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Cem G, nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:55 Kaynak: DHA

İstanbul, Ankara, Güncel
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