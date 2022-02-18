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Otogarda uyuşturucu ile yakalandı - Son Dakika

Otogarda uyuşturucu ile yakalandı

18.02.2022 19:09
Otogarda uyuşturucu ile yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadelesini sürdürüyor. Ekipler, yaptıkları çalışmada bir şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisini aldı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde A.G. isimli şahıs otogarda yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 60 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan A.G.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi. - MUĞLA

Otogarda uyuşturucu ile yakalandı

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Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otogarda uyuşturucu ile yakalandı - Son Dakika


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