Otogarda uyuşturucu satan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Otogarda uyuşturucu satan 2 kişi tutuklandı
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde Şehirlerarası Otobüs Terminalinde uyuşturucu hap ticareti yapmaya çalışan 2 kişi yakalanarak tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:45 Kaynak: İHA
Ordu'nun Altınordu ilçesinde Şehirlerarası Otobüs Terminalinde uyuşturucu hap ticareti yapmaya çalışan 2 kişi yakalanarak tutuklandı.
Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Yenimahalle Şehirlerarası Otobüs Terminalinde 2 şahıstan 275 adet uyuşturucu ecstasy hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretinden dolayı gözaltına alınan şahıslar sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. Ayrıca şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı ayrı ayrı adli işlem yapıldı. - ORDU
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