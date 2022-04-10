Otogarda uyuşturucu satmak isteyen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Otogarda uyuşturucu satmak isteyen şüpheli tutuklandı

10.04.2022 16:32
Otogarda uyuşturucu satmak isteyen şüpheli tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesine otobüsle gelerek uyuşturucu satmak isteyen şüpheli şahıs, gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Konya'nın Akşehir ilçesine otobüsle gelerek uyuşturucu satmak isteyen şüpheli şahıs, gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekibi, istihbari çalışmaları doğrultusunda otogarda uyuşturucu alış verişi yapılacağını tespit etti. Uyuşturucu satıcısı olduğu değerlendirilen şahsın otobüsle geleceğini belirleyen narkotik ekibi, alıcı H.T.'yi takibe aldı. Otogarda alıcı ile buluşan uyuşturucu satıcısı H.T. ve alıcı H.T. gözaltına alındı. H.T.'nin yapılan üst aramasında; 2 parça halinde 2 gram sentetik kannabinoid ve 4 parça halinde 4 gram metamfetamin uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Öte yandan, otogarda narkotik ekibini gören J.V. isimli şahıs da tedirgin davranışlar sergilemesi üzerine üst araması yapıldı. Yapılan aramada, 1 gram metamfetamin uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Bürosuna götürülen 3 şüpheliden J.V. ile H.T., savcı talimatıyla haklarında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu satıcısı olduğu değerlendirilen H.T. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Otogarda uyuşturucu satmak isteyen şüpheli tutuklandı

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Uyuşturucu, Narkotik, Akşehir, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otogarda uyuşturucu satmak isteyen şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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