OTOGARDA VE YOLLARDA BAYRAM TATİLİ TRAFİĞİ YOĞUNLUĞU
44 dakika önce
Kurban Bayramı tatillerini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola dün akşam saatlerinden itibaren çıkmaya başladı.
Kurban Bayramı Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 03:30 Kaynak: DHA
tatillerini İstanbul
dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola dün akşam saatlerinden itibaren çıkmaya başladı. Yoğunluk gece saatlerinde de azalarak devam etti. Özellikle 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda İstanbul dışına çıkmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. İstanbul'un çıkış noktalarında yoğunluk gece saatlerine kadar devam etti.
Görüntü Dökümü:
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-Otogarda yaşanan yoğunluk
-Şehrin Aanadolu yakası çıkış noktalarındaki yoğunluk
-Detaylar
- İstanbul
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